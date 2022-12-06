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Овчинский: Компания из столичной ОЭЗ разработала новый чип для гражданской авиации

Василий Плиткин
Город
Овчинский: Компания из столичной ОЭЗ разработала новый чип для гражданской авиации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Научно-производственное предприятие «БУТИС» разработало новый радиочастотный фильтр, который в настоящее время проходит испытания в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации. Новый импортозамещающий чип улучшит качество приема полезных радиосигналов. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Разработка дает более стабильную связь и чистый радиосигнал.

Овчинский: Компания из столичной ОЭЗ разработала новый чип для гражданской авиации Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

НПП «БУТИС», локализованная на территории ОЭЗ Москвы, специализируется на производстве одной из основных составляющих любой радиоаппаратуры — радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Они используются практически везде — в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления.

— За 2022 год компания «БУТИС», локализованная на территории ОЭЗ «Технополис Москва», успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации, — рассказал Владислав Овчинский.

По сравнению с обычными приборами такие изделия обладают улучшенной вдвое термостабильностью.

Овчинский: Компания из столичной ОЭЗ разработала новый чип для гражданской авиации Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

— Это позволит увеличить плотность используемых информационных каналов, улучшит возможности обработки радиочастотных сигналов и шумовые характеристики системы, повысит избирательность радиоэлектронной аппаратуры, — уточнила конструктор НПП «БУТИС» Светлана Дорофеева.

В этом году НПП «БУТИС» отмечает 30-летие. За эти годы коллектив предприятия внес огромный научный и технический вклад в развитие радиоэлектроники, предлагая инновационным производствам нашей страны фильтры ПАВ со все более высокими частотами и миниатюрными конструкциями. Сотрудники компании защитили ряд кандидатских и докторских диссертаций, предприятием получены многочисленные патенты и авторские свидетельства.

Компания обеспечивает полностью российское производство поверхностных акустических фильтров, которые применяются в современной навигационной технике и гаджетах.

Овчинский: Компания из столичной ОЭЗ разработала новый чип для гражданской авиации Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, предприятие работает на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2020 года. Здесь создано 60 высококвалифицированных рабочих мест.

Производство Владислав Овчинский технополис «Москва»
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