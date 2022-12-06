Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Школьники из Москвы примут участие в турнире по робототехнике «Робостеп», который проходит в столице с декабря 2022 года по май 2023. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 6 декабря.

В турнире могут принять участие школьники всех возрастов.

— Соревнования в категории «Здесь и сейчас» пройдут очно с 12 по 25 декабря. Участникам предстоит создать движущегося робота с использованием алгоритмов расчетов точных перемещений и датчиков для ориентации на поле. Школьники будут конструировать и программировать их так, чтобы они могли выполнять конкретные задания за ограниченное время, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участие в категории «Здесь и сейчас» поможет школьникам подготовиться к участию в весеннем турнире, который пройдет с 24 апреля по 7 мая 2023 года.

В этом году в турнире также появилась новая категория «Тренинг олимпиадных задач Всероссийской олимпиады и Московской олимпиады по робототехнике», добавляется на официальном сайте мэра Москвы.

В столице подошел к концу второй городской чемпионат «Технолидеры Москвы», в рамках которого эксперты определили 15 авторов лучших разработок в различных сферах.