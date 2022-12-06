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Москва передала в регионы почти 800 единиц транспорта и специальной техники

Анастасия Колоскова
Город
Москва передала в регионы почти 800 единиц транспорта и специальной техники
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

За 10 месяцев текущего Москва безвозмездно передала в другие регионы страны 791 единицу транспорта, в том числе автобусы, троллейбусы, трамваи и специальную дорожную и коммунальную технику. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— С начала 2022 года Москва передала 20 регионам страны 689 автобусов, 20 трамваев, 10 троллейбусов, а также 72 единицы специальной дорожной техники. Больше всего транспорта получило Подмосковье — 200 автобусов, 10 эвакуаторов и четыре экскаватора, — рассказал он.

По словам главы ведомства, столичную технику получили также Нижегородская, Тульская, Челябинская, Орловская области, Красноярский край и другие регионы.

Он подчеркнул, что транспорт передается на безвозмездной основе, регионы лишь берут на себя расходы по его транспортировке.

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что столица активно сотрудничает с регионами.

— При их обращении передаем им транспорт, который полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта. Состояние, характеристики и ходовые качества автобусов оценивают представители региональных транспортных компаний, — уточнил он.

Министр отметил, что это позволяет регионам обновлять и улучшать наземный транспорт, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что интерактивная карта с данными о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на сайте мэра столицы.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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