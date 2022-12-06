В Музее Победы состоится всероссийская премьера фильма «Курсанты Кремля»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 декабря состоится первый показ документального фильма «Курсанты Кремля», приуроченного к 105-летию одного из старейших военно-учебных заведений России — Московского Высшего общевойскового военного училища. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Большая удача, что нам удалось работать над фильмом о легендарном военном вузе и запечатлеть действительно уникальные кадры. Думаю, ни для кого не секрет, что подобные учреждения достаточно закрытые, поэтому съемка строго регламентирована. Наш фильм — первая современная лента о том, чем сегодня живет и как развивается Московское Высшее общевойсковое военное училище, — рассказал режиссер картины Федор Петрухин.

В ходе просмотра фильма горожане узнают о становлении училища и важнейших этапах его истории, участии кремлевских курсантов в Великой Отечественной войне и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века. Помимо этого, фильм продемонстрирует современные будни курсантов — занятия и тренировки. При этом Петрухин добавил, что вышеуказанная кинокартина расскажет не только об истории училища, но и о процессе обучения тех, кто выбрал своей профессией защиту Родины.

Начало киносеанса — в 19:00.

Также стало известно об открытии художественной выставки детских рисунков «На защите сердца Отчизны» в Музее Победы. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны», который стартовал в сентябре 2022 года.