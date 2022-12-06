Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Музее Победы состоится всероссийская премьера фильма «Курсанты Кремля»

Араз Салехов
Город
В Музее Победы состоится всероссийская премьера фильма «Курсанты Кремля»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 декабря состоится первый показ документального фильма «Курсанты Кремля», приуроченного к 105-летию одного из старейших военно-учебных заведений России — Московского Высшего общевойскового военного училища. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Большая удача, что нам удалось работать над фильмом о легендарном военном вузе и запечатлеть действительно уникальные кадры. Думаю, ни для кого не секрет, что подобные учреждения достаточно закрытые, поэтому съемка строго регламентирована. Наш фильм — первая современная лента о том, чем сегодня живет и как развивается Московское Высшее общевойсковое военное училище, — рассказал режиссер картины Федор Петрухин.

В ходе просмотра фильма горожане узнают о становлении училища и важнейших этапах его истории, участии кремлевских курсантов в Великой Отечественной войне и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века. Помимо этого, фильм продемонстрирует современные будни курсантов — занятия и тренировки. При этом Петрухин добавил, что вышеуказанная кинокартина расскажет не только об истории училища, но и о процессе обучения тех, кто выбрал своей профессией защиту Родины.

Начало киносеанса — в 19:00.

Также стало известно об открытии художественной выставки детских рисунков «На защите сердца Отчизны» в Музее Победы. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны», который стартовал в сентябре 2022 года.

Кино Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Все мнения
О проекте