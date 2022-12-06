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В Музее Победы открылась выставка лучших рисунков школьников о московском ополчении

Араз Салехов
Город
В Музее Победы открылась выставка лучших рисунков школьников о московском ополчении
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 5 декабря состоялось открытие художественной выставки детских рисунков «На защите сердца Отчизны». Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Рисунки посвящены подвигу московских ополченцев в битве за свой родной город, именно это главный сюжет картин, — отмечают организаторы выставки.

На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны», который стартовал в сентябре 2022 года. Как уточняется, авторами работ стали ученики московских школ. Выставка продлится до 8 декабря и будет бесплатна для посетителей музея. Она открыта с 10:00 до 22:00.

В субботу, 3 декабря, у Музея Победы в День Неизвестного Солдата почтили память всех безымянных героев. К Вечному огню и к Памятнику без вести пропавшим солдатам без могил возложили цветы военнослужащие, курсанты и ветераны.

Также стало известно о проведении мероприятий в городе в честь 81-й годовщины начала контрнаступления в Битве под Москвой. Так, 6 декабря москвичей и гостей столицы приглашают послушать истории о подвигах защитников Москвы и посмотреть кадры военной хроники в библиотеке № 262 (поселение Филимонковское, поселок Марьино, дом 3).

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