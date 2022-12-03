В Музее Победы почтили память безымянных солдат

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

У Музея Победы в День Неизвестного солдата почтили память всех безымянных героев. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Наш священный долг — помнить героев, отдавших свою жизнь за Родину, чьи имена так и остались неизвестны, — отметили организаторы.

К Вечному огню и к Памятнику без вести пропавшим солдатам без могил возложили цветы военнослужащие, курсанты и ветераны. В ходе мероприятия активисты поискового объединения «Тризна» представили однодневную выставку, которая посвящена неизвестным солдатам. В экспозицию вошли десятки раритетов, найденных во время поисковых работ на местах сражений в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях и других регионах.

Помимо этого, для гостей организовали бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии», а также концерт, литературно-музыкальный спектакль и кинопоказ.

Напомним, что в период с 3 по 6 декабря в Музее Победы пройдут мероприятия к годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. В первые два дня мероприятия кадеты заступят на вахту почетного караула у Огня Памяти и Славы около музея, где школьники отдадут дань памяти защитникам города и возложат цветы.