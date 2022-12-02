Мероприятия к годовщине контрнаступления советских войск под Москвой пройдут в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в сражении под Москвой в Музее Победы подготовили историко-патриотическую программу и тематические выставки, которые пройдут в период с 3 по 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В первые два дня мероприятия кадеты заступят на вахту почетного караула у Огня Памяти и Славы около музея, где школьники отдадут дань памяти защитникам города и возложат цветы.

Во вторник, 6 декабря, участники организации «Талалихинцы» проведут на площадке музея конференцию «Увековечивание памяти летчиков-талалихинцев». В рамках мероприятия состоится вручение памятного знака «Летчик-талалихинец» родственникам 35 героев.

Помимо этого, в Музее Победы состоятся уроки мужества, посвященные Московской битве. Гости смогут присоединиться к открытым урокам в зале «Школьного Музея Победы».

На экскурсии по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» посетители пройдут по московской улице после одной из первых бомбардировок, во время которой был разрушен театр Вахтангова.

До этого сообщалось, что 3 декабря в Музее Победы пройдет премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Она была создана в 2021 году по рукописям погибшего генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны России Валерия Халилова.