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Премьера музыкальной былины по рукописям дирижера Валерия Халилова пройдет в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Премьера музыкальной былины по рукописям дирижера Валерия Халилова пройдет в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы пройдет премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 29 ноября.

— Музыкально-историческая былина была создана в 2021 году по рукописям трагически погибшего над акваторией Черного моря генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны РФ Валерия Михайловича Халилова, — говорится в сообщении.

Семья погибшего обратилась к композитору Геннадию Лукину, который также был непосредственно подчиненным Халилова, и попросила написать музыку по его рукописям. Композитор постарался четко передать все, что написал Халилов.

Историческая песня включает в себя восемь отдельных частей, каждая из которых повествует о самых ярких моментах жизни благоверного князя Александра Невского. Исполнит произведение сводный духовой оркестр «Балакиревцы России» городов Москвы, Тольятти, Казани, Ахтубинска и Луганска. В рамках выступления также прозвучат «Гимн Балакиревцев России», «Славься» Михаила Глинки и другие произведения.

Мероприятие состоится 3 декабря в 14:10 в зале Полководцев.

Накануне в Музее Победы состоялось первое внеурочное занятие «Разговоры о важном», которое прошло на площадке музейного комплекса «Диалог поколений» школы «Марьина Роща» имени В. Ф. Орлова. С ребятами поговорили о символах России и значении Знамени Победы.

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