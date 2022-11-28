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Музей Победы провел урок «Разговоры о важном»

Евгений Белоусов
Город
Музей Победы провел урок «Разговоры о важном»
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Первое внеурочное занятие «Разговоры о важном» прошло в столичном Музее Победы. Урок прошел на площадке музейного комплекса «Диалог поколений» Школы Марьина Роща имени В.Ф. Орлова. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 28 ноября, в пресс-службе музея.

— На наш взгляд, беседы необходимо проводить именно в школьных музеях нашей страны, потому что здесь мы говорим о ценностях, которые передаются из поколения в поколение, на примере подлинных экспонатов, — заявила руководитель Детского центра музея Елена Слесаренко.

С учащимися поговорили о символах России. Ребята узнали о значении Знамени Победы. Также участники «побывали» у Рейхстага, где было водружено Знамя Победы, в ходе виртуальной экскурсии по экспозиции «Подвиг народа» Музея Победы.

Музей Победы провел урок «Разговоры о важном» Фото: Пресс-служба Музея Победы

В рамках урока ребята кадетского класса Школы Марьина Роща представили знамена 6-го Гвардейского механизированного корпуса школьного музея «Диалог поколений» и копию Знамени Победы.

До этого сообщалось, что онлайн-выставка в честь Дня матери открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». В экспозиции показаны снимки матерей и их детей с конца XIX века по 1980-е годы. Найти их можно в зале «1950–2000 годы», в разделе «Медиатека», далее — «Фотолетопись Москвы».

До этого стало известно, что интернет-пользователям стала доступна онлайн-программа музея, приуроченная к 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии. Пользователей пригласят «пройтись» по экспозициям музея и посмотреть на образцы вооружения Красной армии того времени. Зрителям будет доступен документальный полнометражный фильм «Сталинград».

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