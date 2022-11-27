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Главархив открыл виртуальную выставку ко Дню матери

Лейла Алиева
Город
Главархив открыл виртуальную выставку ко Дню матери
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-выставка в честь Дня матери открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В экспозиции показаны снимки матерей и их детей с конца XIX века по 1980-е годы. Найти их можно в зале «1950–2000 годы», разделе «Медиатека», далее — «Фотолетопись Москвы».

Пользователи увидят фотографии как с пленок, так и с негативов на стекле. Также на кадрах запечатлены знаменитости, среди которых скрипачка и педагог Елена Гнесина, летчик-истребитель Ольга Ямщикова, актриса Вера Марецкая и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, передает официальный сайт мэра Москвы.

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году праздник пришелся на 27-е число. О его истории и традициях, об идеях для поздравлений — в материале «Вечерней Москвы».

В столичном Музее Победы в День матери, 27 ноября, пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.

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