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День матери в 2022 году: когда отмечают, история праздника в России и торжественные мероприятия

Анастасия Харламова

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Общество
День матери в 2022 году: когда отмечают, история праздника в России и торжественные мероприятия
Фото: Pexels

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году праздник пришелся на 27-е число. Его история, традиции и идеи для поздравлений — в материале «Вечерней Москвы».

История праздника День матери в России

Впервые День матери отпраздновали в Российской империи в Первом Петроградском отряде скаутов 1 декабря 1915 года. Инициатором стал главный инструктор Рагнар Фернберг.

Однако на законодательном уровне праздник был закреплен в 1993 году, и пока только на региональном уровне. Первым субъектом России, официально его утвердившим, стала Республика Саха. Власти региона установили праздничную дату в третье воскресенье октября.

На общефедеральном уровне День матери закрепил первый президент РФ Борис Ельцин 30 января 1998 года. В его указе и был установлен день — последнее воскресенье ноября.

Инициатива учреждения Дня матери принадлежит комитету Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные традиции и отметить особенное значение матери в жизни человека.

Как отмечают День матери в России

В России традиционно в предпраздничную неделю и в саму дату проходят концерты, выставки и массовые мероприятия. Дети готовят мамам подарки своими руками. В детских садах и школах устраивают выставки с портретами мам.

Также несколько лет подряд в нашей стране проходит всероссийская социальная акция ко Дню матери — «Мама, я тебя люблю!». Кроме того, в рамках акции на улицах раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или подарить маме лично.

Как празднуют День матери в мире

В Финляндии День матери отмечают во второе воскресенье мая. В этот день в стране поднимают флаг и проводят торжественные мероприятия у памятников беременной женщине и матери-труженицы в Хельсинки.

В Германии праздник отмечают также во второе майское воскресенье. В этот день немцы навещают матерей и дарят им небольшие подарки и букеты из двенадцати роз. Если мама умерла, то ее поминают одной белой розой. В Германии принято проводить этот день в тесном семейном кругу.

В США впервые в мире отметили День матери в 1872 году по инициативе общественного деятеля Джулии Уорд Хоу. В этот день американцы прикрепляют на одежду красную гвоздику в знак того, что мама находится рядом. А белую, чтобы выразить почтение покойной родительнице. Также в Соединенных Штатах близкие дарят матери кольцо с количеством камней, которое равно числу ее детей.

В Австралии День матери празднуют с большим размахом. Дети радуют своих мам букетами, самодельными сувенирами и завтраком в постель. Кроме того, жители страны также прикрепляют к одежде красные или белые гвоздики. В День матери принято поздравлять нянь и других женщин, которые имеют отношение к воспитанию детей.

Традиции Дня матери в России

Символом праздника в России является незабудка. Этот маленький цветок символизирует преданность, нежность и бескорыстную любовь. Также изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках являются атрибутом праздника.

Безусловно, главной традицией является встреча с самым дорогим человеком — мамой. В этот день ей принято уделять максимум внимания и заботы.

Идеи для подарков маме

Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», чем можно порадовать своих мам в этот день.

— Для любой матери, неважно какого возраста ее ребенок, главным подарком всегда будет его внимание и забота. Я считаю, что в этот день необязательно покупать дорогие подарки. Лучше провести его со своим самым близким и родным человеком. Можно вместе сходить в театр, погулять по городу или поужинать в ресторане. Также скажите своим мамам, как вы их любите. А время, которое вы провели вместе, навсегда останется приятным вспоминанием в памяти, — считает специалист.

По словам эксперта, если хочется вручить материальный подарок, можно преподнести маме букет цветов или украшение. Цветы поднимают настроение любой женщине, а памятное кольцо или брошь всегда будут напоминать о вашем внимании в этот день, подчеркнула Наумова.

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