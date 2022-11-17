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Вход в Музей Победы будет бесплатным для мам с детьми 27 ноября

Евгений Белоусов
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Вход в Музей Победы будет бесплатным для мам с детьми 27 ноября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном Музее Победы в день матери, 27 ноября, пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Гости смогут побыть на эксклюзивных экскурсиях по уникальной экспозиции «Подвиг Народа», в которой объединены трехмерные панорамы, исторически достоверные декорации, проекции, фильмы-реконструкции, элементы иммерсивного театра.

Подарок всем мамам подготовили участники молодежного творческого проекта «Журавли Победы». В Зале Полководцев в исполнении юных талантов из проекта Владимира Спивакова «Свет надежды» прозвучат произведения отечественной и зарубежной музыкальной классики.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Кроме того, гостей приглашают принять участие в праздничном дефиле. Мамам с детьми предлагают прийти в одежде в едином стиле и продемонстрировать на импровизированном подиуме family look, а затем стать участницами бесплатной фотосессии. Начало мероприятий в 11:30.

До этого стало известно, что интернет-пользователям станет доступна онлайн-программа музея, приуроченная к 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии. Пользователей пригласят «пройтись» по экспозициям музея и посмотреть на образцы вооружения Красной армии того времени. Зрителям будет доступен документальный полнометражный фильм «Сталинград».

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