Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию контрнаступления под Сталинградом

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Музей Победы подготовил онлайн-программу, приуроченную к 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии, она станет доступна интернет-пользователям 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 16 ноября.

— Операции «Уран» посвящена виртуальная выставка. Онлайн-гости увидят раритеты из фондов Музея Победы. Это личные вещи участников битвы, фотографии военных лет, документы и так далее. Материалы расскажут о подготовке наступательной операции и судьбах ее героев, — говорится в сообщении.

Кроме того, интернет-пользователей пригласят «пройтись» по экспозициям музея и посмотреть на образцы вооружения Красной Армии того времени. Им будет доступен и видеоролик, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии, а также документальный полнометражный фильм «Сталинград».

9 ноября в Музее Победы прошел концерт «Вместе целая страна». Большой детской хор имени Попова исполнил песни о Великой Отечественной войне, о любви к стране, а также другие тематические композиции. Помимо этого, на концерте был показан яркий номер в исполнении шоу-балета «Фестиваль».