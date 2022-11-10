Концерт «Вместе целая страна» состоялся в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, Площадь Победы 3 Карта всех событий

Концерт «Вместе целая страна» прошел в Музее Победы 9 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

В качестве организатора мероприятия выступило общероссийское общественное движение (ООД) «Бессмертный полк».

Большой детской хор имени В.С. Попова исполнил песни о Великой Отечественной войне, о любви к стране, а также другие тематические композиции. Помимо этого, на концерте был показан яркий номер в исполнении шоу-балета «Фестиваль».

По словам организаторов, данная музыкальная программа приурочена к празднику Дня народного единства. Зрителями мероприятия стали представители социально незащищенных слоев населения — пенсионеры, инвалиды, а также члены многодетных семей.

До этого сообщалось, что у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства и состоялось ровно через месяц после завершения церемонии вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.