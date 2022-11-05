Около 100 волонтеров стали участниками патриотического флешмоба у стен Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации» прошел у стен Музея Победы 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Данное мероприятие было приурочено ко Дню народного единства и состоялось ровно через месяц после завершения церемонии вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Около 100 волонтеров с флагами всех субъектов Федерации выстроились в цифру «89». Участники держали в руках флаги всех регионов.

Кроме того, в рамках флешмоба прозвучала новая песня — «89 субъектов России». Акция была организована при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», Союза женщин летных специальностей «Авиатрисса» и других структур.

До этого стало известно, что около 10 тысяч жителей и гостей столицы посетили Музей Победы и его филиалы в День народного единства.

Вход в музей с 17:00 до 23:00 был бесплатным в рамках акции «Ночь искусств». Большим интересом пользовались экспозиция «Подвиг Армии» с диорамным комплексом и Зал исторической правды.