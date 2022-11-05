Почти 10 тысяч человек посетили Музей Победы в День народного единства

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около 10 тысяч жителей и гостей столицы посетили Музей Победы и его филиалы в День народного единства, 4 ноября. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службу музея.

— Музей Победы традиционно становится участником всероссийских акций. И мы рады, что наша площадка неизменно популярна у жителей и гостей столицы, — отметили организаторы.

Как уточняется, вход в музей с 17:00 до 23:00 был бесплатным в рамках акции «Ночь искусств». Большим интересом пользовались экспозиция «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, Зал исторической правды, светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе», экскурсии «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Также жителям города продемонстрировали выставку «Новые республики России: история края». Экспозицию подготовили краеведческие музеи из Луганска и Донецка.

Кроме того, в период с 5 по 7 ноября на Красной площади в честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года будет работать интерактивный музей под открытым небом. Театрализованные представления будут идти ежедневно с 12:00, участие в представлениях примут более 150 артистов.