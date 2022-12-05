Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В столице подготовили мероприятия в честь 81-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой

Анастасия Колоскова
Город
В столице подготовили мероприятия в честь 81-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Сибирский проезд, 2с5 Карта всех событий

Столичные музеи, культурные центры и библиотеки проведут мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, 5 декабря в Доме культуры «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) откроется выставка архивных фотографий «Битва под Москвой».

6 декабря москвичей и гостей столицы приглашают послушать истории о подвигах защитников Москвы и посмотреть кадры военной хроники в библиотеке № 262 (поселение Филимонковское, поселок Марьино, дом 3).

В этот же день в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строения 1, 2) пройдет концерт «За столицу свою» оперных солистов Ирины Журавлевой и Андрея Михайлова.

В Доме Гоголя (Никитский бульвар, дом 7 а) 7 декабря в 19:00 проведут лекцию об архитектуре столицы в военное время, строительстве оборонительных рубежей и первых проектах мемориалов.

8 декабря в 15:00 в центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова (Халтуринская улица, дом 18) пройдет тематический концерт, где будут исполнены песни о войне и подвиге советского солдата.

Музей Победы приглашает посетить масштабную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Площадь выставки составляет 1200 квадратных метров. На ней воссоздана Москва 1940-х годов. Выставка включает порядка 1,5 тысячи раритетов из фондов Музея Победы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в сражении под Москвой в Музее Победы подготовили историко-патриотическую программу и тематические выставки.

Мероприятия Москва Битва за Москву
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте