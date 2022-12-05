В столице подготовили мероприятия в честь 81-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Сибирский проезд, 2с5 Карта всех событий

Столичные музеи, культурные центры и библиотеки проведут мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, 5 декабря в Доме культуры «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) откроется выставка архивных фотографий «Битва под Москвой».

6 декабря москвичей и гостей столицы приглашают послушать истории о подвигах защитников Москвы и посмотреть кадры военной хроники в библиотеке № 262 (поселение Филимонковское, поселок Марьино, дом 3).

В этот же день в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строения 1, 2) пройдет концерт «За столицу свою» оперных солистов Ирины Журавлевой и Андрея Михайлова.

В Доме Гоголя (Никитский бульвар, дом 7 а) 7 декабря в 19:00 проведут лекцию об архитектуре столицы в военное время, строительстве оборонительных рубежей и первых проектах мемориалов.

8 декабря в 15:00 в центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова (Халтуринская улица, дом 18) пройдет тематический концерт, где будут исполнены песни о войне и подвиге советского солдата.

Музей Победы приглашает посетить масштабную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Площадь выставки составляет 1200 квадратных метров. На ней воссоздана Москва 1940-х годов. Выставка включает порядка 1,5 тысячи раритетов из фондов Музея Победы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в сражении под Москвой в Музее Победы подготовили историко-патриотическую программу и тематические выставки.