Иммунолог Ярцева объяснила, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа

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Вакцинация была разработана для того, чтобы защитить слабый иммунитет от вируса гриппа. Чем слабее иммунитет, тем больше показаний для прививки. О том, кому необходимо прививаться в сезон вспышек сезонного гриппа и простуд, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам, врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, вакцинация от гриппа — эффективный метод борьбы с болезнью:

— С ее помощью вырабатываются антитела, которые помогают перенести вирус гриппа.

Кому сделать, а кому воздержаться

Вакцинацию от гриппа, как рассказала врач, рекомендуется сделать всем, кто контактирует с людьми.

— Это необходимо сделать хотя бы для того, чтобы не заражать тех, кто находится в зоне риска подхватить вирус, — пояснила Ярцева.

Терапевт обратила внимание, что людям с хроническими заболеваниями также следует сделать прививку:

— Риск заболеть гриппом и получить осложнения, которые приведут к летальному исходу, у таких людей гораздо выше, чем у здоровых.

Однако специалист подчеркнула, что перед вакцинацией таким людям необходимо учитывать их общее состояние в текущий момент, чтобы избежать побочных эффектов.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что противопоказания для вакцинации очень индивидуальны и их должен установить врач.

— Как правило, прививку не рекомендовано делать всем, у кого есть непереносимость какого-то из компонентов вакцины, — объяснила она.

Ревакцинация

Со слов Ярцевой, повторную прививку от гриппа необходимо делать ежегодно, потому что организм человека неустойчив к этому типу вируса.

— Кроме того, грипп имеет свойство постоянно мутировать. Ежегодно в лабораториях дорабатывают вакцину с учетом этих изменений, — пояснила она.

Терапевт дополнила, что важно делать прививку до начала октября, чтобы успеть сформировать иммунный ответ на грипп.

Роспотребнадзор выявил вспышки свиного гриппа сразу в 74 регионах России. В конце ноября министр здравоохранения отметил стремительное распространения вируса в России.

Департамент здравоохранения Москвы рассказал, что все городские больницы готовы к росту заболеваемости и имеют необходимое оборудование и препараты для оказания необходимой помощи.