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Экс-помощника главы Росалкогольрегулирования Терещенко взяли под стражу по делу о взятке

Степан Жирнов
Происшествия
Экс-помощника главы Росалкогольрегулирования Терещенко взяли под стражу по делу о взятке
Фото: shutterstock

Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования (РАР) Михаила Терещенко арестовали по делу о взятке в крупном размере. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

Взят под стражу бывший чиновник по решению Басманного районного суда. Терещенко обвиняют по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Подсудимый признал свою вину и сотрудничает со следствием. В СИЗО мужчина пробудет до 7 января 2023 года, сообщил ТАСС.

Ранее, в 2019 году, по делу о коррупции арестовывали другого заместителя руководителя РАР, Ирину Голосную. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего она получила 58 миллионов рублей.

Однако на следующий день женщину отпустили из под стражи, а уголовное преследование в ее отношении было прекращено.

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