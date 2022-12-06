В Австрии выступили против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против включения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

Он уточнил, что сперва необходимо упорядочить связанные с нелегальной миграцией вопросы безопасности. Нехаммер напомнил, что в стране на сегодняшний день находится порядка 75 тысяч нелегальных мигрантов, пересекших внешние границы Евросоюза.

Из-за этого, по его словам, они оказались в Австрии, которая даже «не имеет выхода к морю». Нехаммер подчеркнул, что данный вопрос касается безопасности всего Европейского союза, передает ТАСС.

До этого Нехаммер заявил, что система предоставления убежищ мигрантам в ЕС потерпела крах, ее необходимо реформировать. По его мнению, из-за «солидарной» политики Евросоюза Австрия находится под большим давлением — все большее количество мигрантов прибывает в страну.

Нехаммер отметил, что руководство ЕС должно отойти от «неверной миграционной политики» и разработать новую систему предоставления убежищ.