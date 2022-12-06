Осужденного в США за киберпреступления россиянина Мартышева отпустят 20 декабря

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Осужденный за киберпреступления в США гражданин России Юрий Мартышев 20 декабря будет отпущен на свободу. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

— Мы ожидаем, что Юрий Мартышев будет освобожден из-под стражи 20 декабря. Затем он будет передан иммиграционной службе для дальнейшего рассмотрения его дела, — заявил он.

По словам адвоката, после всех перечисленных процедур россиянин будет депортирован обратно в РФ. Сам Мартышев, добавил адвокат, ждет возможности поскорее вновь оказаться на родине, передает РИА Новости.

В 2019 году Мартышева приговорили к шести с половиной годам тюрьмы в США. Он был экстрадирован из Латвии в Америку в 2017 году.

Мартышеву инкриминируют кибермошенничество, на момент вынесения приговора Мартышев уже два года провел в тюрьме. Сам россиянин признал свою вину еще до того, как Латвия выдала его США.