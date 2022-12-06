Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Осужденного в США за киберпреступления россиянина Мартышева отпустят 20 декабря

Евгений Белоусов
В мире
Осужденного в США за киберпреступления россиянина Мартышева отпустят 20 декабря
Фото: shutterstock

Осужденный за киберпреступления в США гражданин России Юрий Мартышев 20 декабря будет отпущен на свободу. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

— Мы ожидаем, что Юрий Мартышев будет освобожден из-под стражи 20 декабря. Затем он будет передан иммиграционной службе для дальнейшего рассмотрения его дела, — заявил он.

По словам адвоката, после всех перечисленных процедур россиянин будет депортирован обратно в РФ. Сам Мартышев, добавил адвокат, ждет возможности поскорее вновь оказаться на родине, передает РИА Новости.

В 2019 году Мартышева приговорили к шести с половиной годам тюрьмы в США. Он был экстрадирован из Латвии в Америку в 2017 году.

Мартышеву инкриминируют кибермошенничество, на момент вынесения приговора Мартышев уже два года провел в тюрьме. Сам россиянин признал свою вину еще до того, как Латвия выдала его США.

Киберпреступность Россия США Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте