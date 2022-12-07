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Собственник добровольно демонтировал самострой на Садовом кольце

Евгений Белоусов
Город
Собственник добровольно демонтировал самострой на Садовом кольце
Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 18 Карта всех событий

Незаконные строительные работы на Садовой-Кудринской улице выявили специалисты столичной Госинспекции по недвижимости. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил начальник Госинспекции Иван Бобров.

— Инспекторы установили, что летом 2022 года в здании велись строительные работы. В результате была возведена надстройка площадью 433 квадратных метра по контуру здания и над мезонином, значительно повысившая уровень кровли, — рассказал он.

По словам Боброва, обнаруженная специалистами надстройка не была учтена в технической документации. Она также не была поставлена на кадастровый учет, кроме того, ее не оформили в собственность.

В результате собственник здания 1910 года постройки добровольно остановил работы и демонтировал надстройку над мезонином.

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