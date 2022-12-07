Шестнадцать человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в экстренных службах.

В результате случившегося погибли 16 человек, еще трое пострадали.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Шахтерск — Торез.

— Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, — передает ТАСС.

Уточняется, что трое пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», что обычно в массовых авариях каждый последующий участник виновен в том, что не выбрал безопасную скорость для движения. Иногда такие аварии требуют вмешательства автоэкспертов.

Собеседник «ВМ» отметил, что перемена погоды резко увеличивает количество массовых аварий на дорогах. Для определения виновных в таких ДТП предусмотрены специальные алгоритмы.