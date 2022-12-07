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Экс-начальника одного из отделов РАНХиГС Аслана Фейзба объявили в международный розыск

Степан Жирнов
Происшествия
Экс-начальника одного из отделов РАНХиГС Аслана Фейзба объявили в международный розыск
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Экс-начальника одного из отделов Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслана Фейзба объявили в международный розыск. Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

Мужчину обвиняют по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Фейзба заочно арестовали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе РАНХиГС пояснили, что следственные действия проходят по уголовному делу, возбужденному два года назад следственным управлением ФСБ России при взаимодействии с руководством РАНХиГС.

— Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года, — заключили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в Лефортовском районном суде столицы пояснили, что решение об аресте обжаловано не было.

Ранее фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал другой сотрудник академии, ректор вуза Владимир Мау. Однако 14 октября уголовное преследование в его отношении было прекращено.

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