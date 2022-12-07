МВД: Дети стали реже получать травмы в ДТП

Фото: Пресс-служба Госдумы

Дети стали реже получать травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы проекта «Безопасность дорожного движения».

По его словам, снижение показателей детского травматизма стало результатом совместных усилий многих ведомств, которые тесно сотрудничают в рамках проекта и повышают правовую грамотность юных россиян.

— Такая работа позволяет воспитать подрастающее поколение на основе уважения к ПДД и безусловного соблюдения их требований во время участия в дорожном движении, — заявил Понарьин.

При этом ранее стало известно, что в столице за 2022 год количество нарушений правил дорожного движения со стороны водителей выросло по сравнению с прошлым годом.