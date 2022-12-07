Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД: Дети стали реже получать травмы в ДТП

Степан Жирнов
Общество
МВД: Дети стали реже получать травмы в ДТП
Фото: Пресс-служба Госдумы

Дети стали реже получать травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы проекта «Безопасность дорожного движения».

По его словам, снижение показателей детского травматизма стало результатом совместных усилий многих ведомств, которые тесно сотрудничают в рамках проекта и повышают правовую грамотность юных россиян.

— Такая работа позволяет воспитать подрастающее поколение на основе уважения к ПДД и безусловного соблюдения их требований во время участия в дорожном движении, — заявил Понарьин.

При этом ранее стало известно, что в столице за 2022 год количество нарушений правил дорожного движения со стороны водителей выросло по сравнению с прошлым годом.

Статистика ПДД Москва Дети МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте