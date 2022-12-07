Замглавы по обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

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Преображенский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Бутусова, подозреваемого в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом в среду, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Бутусов является заместителем генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания «223-й летный отряд» Министерства обороны Российской Федерации. Ходатайство следствия было удовлетворено, в результате чего в качестве меры пресечения Бутусова заключили под стражу до 5 февраля 2023 года.

До этого сообщалось, что Черемушкинский районный суд столицы признал бывшего сотрудника прокуратуры Илью Сергеева виновным в получении взятки в особо крупном размере.

По решению суда Сергеев отправится в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев. Помимо этого, бывшего сотрудника прокуратуры лишили звания «младший советник юстиции» и права занимать должности на государственной службе, а также оштрафовали на три миллиона шестьсот тысяч рублей.