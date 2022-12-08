Бастрыкин рассказал об уголовных делах о коррупции в 2022 году

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Следственный комитет России в уходящем 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа, рассказал журналистам в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

К уголовной ответственности, по словам главы ведомства, привлечено 60 должностных лиц, совершивших преступления на почве коррупции в оборонно-промышленном комплексе и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. При этом 27 чиновников получили приговоры за неправомерные действия при реализации государственного оборонного заказа.

По словам Бастрыкина, за первые десять месяцев текущего года в судебные инстанции поступили более 8,7 тысячи дел о преступлениях вышеуказанной категории. Это на десять процентов больше, чем в 2021 году за тот же период, пишет РИА Новости.

В минувший вторник, 6 декабря, президент России Владимир Путин поручил руководителям новых регионов, вошедших в состав РФ после референдумов, организовать органы по борьбе с коррупцией.