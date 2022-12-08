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Telegraph: Россияне и белорусы смогут принять участие в Уимблдоне-2023

Егор Провоторов
Спорт
Telegraph: Россияне и белорусы смогут принять участие в Уимблдоне-2023
Фото: Unsplash

Теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на Уимблдоне в следующем году, сообщает в среду, 7 декабря, британское издание The Telegraph.

Организаторы состязаний могут пересмотреть свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов на турнире. Вероятно, им придется выступать под нейтральным флагом.

Отмечается, что организаторы престижного британского соревнования больше не намерены «бороться с остальным теннисным миром», который допускает участие россиян и белорусов на теннисных турнирах, пишет «Чемпионат».

В 2022 году участники Уимблдона остались без очков рейтинга, а Ассоциация лаун-тенниса (организатор турнира) получила штраф более чем на один миллион долларов за исключение спортсменов из РФ и Белоруссии из состязаний под своей эгидой. Британцы заявили, что разочарованы таким суровым наказанием за свою позицию.

В начале ноября российская спортсменка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла у представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Форт-Уэрте.

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