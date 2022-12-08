Владислав Овчинский: В Москве выпустили новую линейку RFID-меток

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московский производитель RFID-продукции выпустил новую линейку корпусированных меток для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Благодаря корпусу метка устойчива к воздействию непогоды и может применяться даже в условиях Крайнего Севера. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Продукция зеленоградской компании ISBC на протяжении уже 20 лет используется в ряде значимых для Москвы и других городов России проектов. Разработки предприятия позволяют применять RFID-технологии практически во всех сферах жизни.

— Например, компания выпустила новую линейку корпусированных меток для автоматизации и оптимизации работы транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб предприятий. Такие метки будут незаменимы на тех проектах, где необходимо считывать большие объекты на дальнем расстоянии. Также метки имеют антивандальный корпус, что делает их устойчивыми к дождю, снегу и любой другой непогоде. Это позволяет устанавливать их на металлические контейнеры, автомобили или пластиковую тару, — сообщил Владислав Овчинский.

Изделия доступны в 11 цветах, что позволяет персонализировать метки в соответствии с корпоративными цветами заказчиков или требованиями проекта. Устройства предназначены для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Каждая RFID-метка имеет свой уникальный идентификатор, присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень защиты изделия от подделок. К тому же метки не требуют элемента питания. При попадании в зону действия считывателя она питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером.

«Интернет вещей все глубже проникает во все сферы бизнеса и позволяет передавать, принимать и анализировать данные из различных систем. Идентификация объектов в промышленном интернете вещей – это облегчение маршрутизации и инвентаризации, а также предотвращение остановок процессов и потерь организаций с учетом возможного отсутствия персонала. Кастомизированные RFID-решения меток позволят реализовывать уникальные сценарии под нужды клиентов, повысят рентабельность предприятий, безопасность производств и надежность логистики», – рассказал директор по продажам департамента Object ID группы компаний ISBC Егор Орлов.

Корпусированные метки ISBC отличаются от аналогов ведущих мировых производителей сверхвысокой дальностью. Например, модель линейки с названием Reflect 42 может считываться с расстояния до 42 метров при размещении на металле. Причем в отличие от зарубежных аналогов, дальность считывания меток возрастает на морозе, и продукт можно применить даже в условиях Крайнего Севера. Метка имеет протокол климатических испытаний, подтверждающий стабильную работу при высоких отрицательных температурах. Еще одно преимуществом меток – длительный срок службы, более 10 лет.