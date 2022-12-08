Овчинский: Московская компания будет производить мебель для детских медучреждений страны

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели «Медицинофф» разработал серию для детских медицинских учреждений. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, на предприятии ежегодно выпускается свыше 50 тысяч единиц продукции для медицинских учреждений, которая поставляется во все регионы страны.

— В этом году производитель расширил ассортимент и создал для детских поликлиник и больниц специальную мебель с рисунками, нанесенными с использованием технологии ультрафиолетовой печати. Специалисты компании в течение нескольких лет разрабатывали продукцию для юных пациентов, чтобы она была красивой и безопасной. Сейчас детская серия находится на финальном этапе получения регистрационного удостоверения. Планируется, что в ближайшее время после получения всех соответствующих документов продукцию запустят в производство и будут поставлять в детские учреждения по всей стране, — сказал Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Несколько лет назад компания взяла вектор на импортозамещение, расширила производство и разместила завод в столице. Кроме того, предприятие реализует экологические инициативы. Сейчас здесь сокращают отходы и запускают в производство новые линейки из обрезного материала.

Как уточнил генеральный директор «Медицинофф»» Александр Белоглазов, вся продукция предприятия сертифицируется в соответствии с государственными стандартами. Безопасность и качество — одни из важнейших ценностей компании. За годы работы компания реализовала более двух тысяч проектов и стала одним из лидирующих представителей рынка медицинской мебели.

— Мы растем с каждым годом и не планируем останавливаться. Наша миссия — быть компанией с высоким уровнем социальной ответственности, внедрять инновации в производственную деятельность, заботиться о комфорте и безопасности пациентов и врачей, — добавил Белоглазов.

Компания активно оптимизирует процессы производства, а также работает над выпуском инновационной многофункциональной медицинской мебели.