Индийская TikTok-блогерша Мегха Тхакур скончалась в возрасте 21 года

Фото: Vk / meghaminnd

Индийская звезда социальных сетей 21-летняя Мегхи Тхакур скоропостижно скончалась. Об этом сообщили родители девушки.

— С тяжелым сердцем мы объявляем о том, что свет нашей жизни, наша добрая, заботливая и прекрасная дочь Мегха Тхакур внезапно и неожиданно скончалась 24 ноября 2022 года рано утром, — написали они в Сети.

При этом причины смерти девушки не назывались, передает E! News.

Тхакур известна ведением видеоблога в TikTok, где она размещала ролики об уверенности в себе и позитивном отношении к телу. Число ее фолловеров достигло почти миллион человек.

Незадолго до ухода из жизни она разместила пост с прогулки по Нью-Йорку, в котором призвала подписчиков помнить, что они отвечают за свою судьбу.