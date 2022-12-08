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«Ручищи загребущие»: шеф-повар Константин Ивлев сломал руку

Араз Салехов
Общество
«Ручищи загребущие»: шеф-повар Константин Ивлев сломал руку
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев выложил в своем микроблоге несколько роликов, из которых можно понять, что он сломал правую руку.

— Вот так я ехал на каток, но не доехал…Ручищи загребущие, — говорит Ивлев на видео.

Сначала на кадрах можно увидеть опухшую конечность кулинара, а затем продемонстрированный рентгеновский снимок.

В видеоролике видно, как молодая жена шеф-пофара Валерия находится рядом и помогает своему пострадавшему супругу проходить исследования. Однако точную причину перелома Ивлев в своем Telegram-канале называть не стал.

Напомним, что в апреле именитый кулинар, ведущий программ «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов» в третий раз стал отцом. Его молодая жена Лера Куденкова родила дочку.

Ивлев и Куденкова официально оформили отношения 14 февраля 2021 года. До отношений с ней популярный шеф-повар был 20 лет женат на Марии Ивлевой, которая младше него на четыре года. Лера моложе Константина на 19 лет.

Здоровье Константин Ивлев руки
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