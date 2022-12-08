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Сериал «Папины дочки» вернется на ТВ спустя девять лет

Георгий Соланович
Общество
Сериал «Папины дочки» вернется на ТВ спустя девять лет
Кадр из сериала «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» вернется на телевидение спустя девять лет, новые серии выйдут в эфир в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе канала СТС в четверг, 8 декабря.

— 410 серий. 20 сезонов. Пять лет эфира на СТС. И все равно какая-то недосказанность. Поэтому к 15-летию «Папиных дочек» мы готовим продолжение легендарного сериала! — говорится в Telegram-канале СТС.

Режиссером нового сезона сериала назначен Александр Жигалкин. Кто именно из культовых персонажей вернется на экраны, в пресс-службе не уточнили, пишет РИА Новости.

Первый сезон «Папиных дочек» вышел на СТС в 2007 году, последний, 20-й сезон — в 2013-м. Всего было отснято 410 серий. Проект получил обширное признание общественности.

Сериал рассказывает историю психотерапевта, от которого ушла жена. Герой остается один с пятью дочерями.

«Папины дочки» получили четыре премии ТЭФИ. За последние три года эфира на каналах «СТС Медиа» его посмотрели 1,2 миллиарда раз.

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