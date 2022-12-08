Сериал «Папины дочки» вернется на ТВ спустя девять лет

Кадр из сериала «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» вернется на телевидение спустя девять лет, новые серии выйдут в эфир в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе канала СТС в четверг, 8 декабря.

— 410 серий. 20 сезонов. Пять лет эфира на СТС. И все равно какая-то недосказанность. Поэтому к 15-летию «Папиных дочек» мы готовим продолжение легендарного сериала! — говорится в Telegram-канале СТС.

Режиссером нового сезона сериала назначен Александр Жигалкин. Кто именно из культовых персонажей вернется на экраны, в пресс-службе не уточнили, пишет РИА Новости.

Первый сезон «Папиных дочек» вышел на СТС в 2007 году, последний, 20-й сезон — в 2013-м. Всего было отснято 410 серий. Проект получил обширное признание общественности.

Сериал рассказывает историю психотерапевта, от которого ушла жена. Герой остается один с пятью дочерями.

«Папины дочки» получили четыре премии ТЭФИ. За последние три года эфира на каналах «СТС Медиа» его посмотрели 1,2 миллиарда раз.