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Жителя Подмосковья отправили в колонию на 11 лет за убийство знакомого

Степан Жирнов
Происшествия
Жителя Подмосковья отправили в колонию на 11 лет за убийство знакомого
Фото: Unsplash

Суд признал виновным мужчину, который зарезал своего знакомого во время пьяной драки в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 8 декабря.

По ее словам, 31 июля 2022 года 49-летний мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в разгар которой обвиняемый три раза ударил своего товарища ножом в туловище. От полученных ран последний вскоре скончался в Шатурской областной больнице.

В тот же день злоумышленник ранил еще одного своего знакомого, ударив того ножом по лицу.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Злоумышленника задержали, в процессе допроса он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Суд счел собранные Следственным комитетом доказательства достаточными для признания мужчины виновным. Злоумышленника отправили в колонию строгого режима на 11 лет.

Другого мужчину осудили в Москве. За попытку похитить родственников фигуранта приговорили к пяти годам колонии.

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