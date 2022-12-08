Врач Осипов назвал главную опасность свиного гриппа

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В этом году в России активно распространяется один из самых опасных штаммов гриппа — свиной. Какие осложнения он может вызвать, рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

— Чем опасен именно этот штамм гриппа? Если ковид вызывает повышенное образование тромбов, сгущение крови, то штамм свиного гриппа вызывает разжижение крови, что может привести к множественному кровотечению и кровоизлиянию в различные органы, включая легкие и головной мозг, — подчеркнул он.

Врач отметил, что в наступающем сезоне летальных случаев от свиного гриппа пока не зафиксировано.

Наибольшую опасность эта разновидность гриппа представляет для детей и людей старше шестидесяти лет, сообщает «Радио 1».

Ранее стало известно, что в центре имени Гамалеи разработали назальную вакцину от гриппа в виде спрея. Руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров пояснил, что основное отличие этой вакцины от других сезонных вакцин от гриппа, которые применяются в России и за рубежом, в том, что она сделана на векторной технологии. Такой же, которая была использована при разработке вакцины «Спутник V», передает aif.ru.

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.