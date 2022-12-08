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Приметы и советы

СМИ сообщили о редком неизлечимом заболевании у Селин Дион

Анастасия Колоскова
Общество
СМИ сообщили о редком неизлечимом заболевании у Селин Дион
Фото: shutterstock

Неизлечимый неврологический синдром мышечной скованности диагностировали у 54-летней канадской певицы Селин Дион. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным газеты, болезнь является крайне редкой и встречается с частотой один случай на миллион. Из-за синдрома артистка отменила запланированные концерты в США и Европе в рамках мирового тура.

Авторы статьи отмечают, что при этом заболевании у человека нарастает ригидность мышц во всем теле, из-за чего появляются мучительные судороги. Впоследствии пациент начинает представлять «живую статую», так как утрачивает способность двигаться и говорить.

При этом в настоящее время в медицине не существует лечения синдрома мышечной скованности. Терапия лишь может смягчить его симптомы. Именно ее в настоящее время и проводят Дион, пишут «Народные новости».

В октябре сообщало о болезни еще одной мировой знаменитости — американской певицы и актрисы Селены Гомес. В 2014 году у нее диагностировали красную волчанку, после этого она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии.

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