Мужчина погиб на стройке на западе Москвы

Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

Россия, Москва, 2-й Мосфильмовский переулок Карта всех событий

На стройке в районе Раменки металлическая конструкция упала на мужчину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, трагедия произошла на строительном объекте во 2-м Мосфильмовском переулке на западе столицы. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

На место происшествия выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов.

— Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — резюмировала Нефедова.

Похожая трагедия произошла в подмосковной Истре. Рабочий на стройке упал с большой высоты и погиб.