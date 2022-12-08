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Мужчина погиб на стройке на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина погиб на стройке на западе Москвы
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, 2-й Мосфильмовский переулок Карта всех событий

На стройке в районе Раменки металлическая конструкция упала на мужчину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, трагедия произошла на строительном объекте во 2-м Мосфильмовском переулке на западе столицы. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

На место происшествия выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов.

— Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — резюмировала Нефедова.

Похожая трагедия произошла в подмосковной Истре. Рабочий на стройке упал с большой высоты и погиб.

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