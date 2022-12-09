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Столичный Центр реабилитации диких животных спас попавшую в ДТП енотовидную собаку

Георгий Соланович
Город
Столичный Центр реабилитации диких животных спас попавшую в ДТП енотовидную собаку
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды спасли енотовидную собаку, пострадавшую в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 9 декабря.

— Специалисты Центра практически полностью вылечили травмы конечностей животного — зверек уверенно перемещается. На лечение ушибов внутренних органов требуется время, подбор специальной диеты, лечебных препаратов, постоянный контроль и забота профильных специалистов, — отметили в пресс-службе.

В Telegram-канале комплекса добавили, что в данный момент жизни животного ничего не угрожает. Енотовидная собака идет на поправку и весной будет выпущена в естественную среду обитания.

В августе работники службы эвакуации «Московского паркинга» вместе с МЧС спасли котенка. Животное забралось в моторный отсек автомобиля, владелец которого нарушил правила при парковке. Спрятавшегося котенка заметили работники службы эвакуации на специальной стоянке при разгрузке. Животное вскоре достали, в ближайшее время его отправят в приют.

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