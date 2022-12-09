Дептранс Москвы опубликовал итоги прошедшего сезона проката электросамокатов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сезон проката электросамокатов в Москве подошел к концу осенью. Пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовала итоги прошедшего сезона.

Так, пользователи проката в этом году проехали на самокатах 26,3 миллиона раз, что в три раза больше, чем в прошлом году. Активных пользователей сервиса, добавили в дептрансе, стало больше в два раза.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в этом году также возросла доля транспортных поездок, а операторы увеличили парк самокатов внутри почти в два раза — с 25 до 40 тысяч средств передвижения.

— Правительство Москвы уже несколько лет финансово помогает операторам сервисов аренды электросамокатов. В этом году компаниям было выплачено 65 миллионов рублей, которые позволили обновить больше 9,5 тысячи электросамокатов. Благодаря такой поддержке весь сезон пользователи могли арендовать новые современные модели самокатов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава дептранса Максим Ликсутов.

15 ноября в Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката.