Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сезон аренды электросамокатов и велопроката завершился в Москве

Георгий Соланович
Город
Сезон аренды электросамокатов и велопроката завершился в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 15 ноября.

— Сегодня мы закрыли сезон аренды электросамокатов и велопроката — транспорт увозят в сервисные центры, чтобы подготовить к следующему году, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

По данным ведомства, с начала сезона проката в 2022 году жители столицы проехали на самокатах 26,2 миллиона раз. В городе в этот период ввели новые «медленные зоны», создали образовательную программу для пользователей электросамокатов, увеличили парк арендуемого транспорта, а также установили дополнительные велопарковки и точки проката.

21 октября в рамках проекта «Безопасное обращение с электросамокатами» прошло пилотное занятие, посвященное обучению вождения на данном виде транспорта. Курс уроков состоит из двух блоков.

В рамках первого предусмотрена теоретическая часть, где специалисты объяснят, как пользоваться самокатом и какие правила дорожного движение регулируют передвижение на нем.

Транспорт Статистика Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте