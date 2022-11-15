Сезон аренды электросамокатов и велопроката завершился в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 15 ноября.

— Сегодня мы закрыли сезон аренды электросамокатов и велопроката — транспорт увозят в сервисные центры, чтобы подготовить к следующему году, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

По данным ведомства, с начала сезона проката в 2022 году жители столицы проехали на самокатах 26,2 миллиона раз. В городе в этот период ввели новые «медленные зоны», создали образовательную программу для пользователей электросамокатов, увеличили парк арендуемого транспорта, а также установили дополнительные велопарковки и точки проката.

21 октября в рамках проекта «Безопасное обращение с электросамокатами» прошло пилотное занятие, посвященное обучению вождения на данном виде транспорта. Курс уроков состоит из двух блоков.

В рамках первого предусмотрена теоретическая часть, где специалисты объяснят, как пользоваться самокатом и какие правила дорожного движение регулируют передвижение на нем.