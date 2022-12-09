Почему в приложениях российских банков произошел массовый сбой и насколько это опасно для клиентов

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Наиболее частая причина сбоев в мобильных приложениях банков — проблемы с серверами. Подобные сбои не должны привести к потере клиентами средств, однако могут доставить им неудобства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин, комментируя произошедший в приложениях некоторых российских банков сбой.

По его словам, чаще всего проблемы с банковскими приложениями являются следствием технических неполадок.

— Скорее всего, произошел сбой в оборудовании. Сейчас начинаются холодные времена, поэтому для серверов необходимо выбирать оптимальную температуру. Например, они находятся в помещении, в котором существует система кондиционирования. Иногда какое-то оборудование может выйти из строя, хотя никто не подозревал, что оно когда-либо выйдет, — рассказал собеседник «ВМ».

Связанные между собой сервера обмениваются друг с другом информацией, отметил Вакулин. Если один из серверов перестанет работать, то все остальные сервера при обращении к нему не выдадут должного результата. В результате сервер не получит требуемый файл, что чревато ошибками в приложении, подчеркнул специалист.

Как заметил Вакулин, подобные сбои не должны стать причиной потери денег на картах и вкладах.

— Пользователи вряд ли потеряют деньги. Это просто отказ оборудования на стороне банка. В этом случае проблематично производить какие-либо платежи, если кому-то это нужно срочно. Можно воспользоваться банкоматами, — отметил эксперт.

Если работает сайт банка на компьютере, можно воспользоваться им для переводов, уточнил собеседник «ВМ». Если после ввода логина и пароля будут происходить глюки, то это значит, что сбой затронул и сам сайт. Однако, как правило, если «падает» мобильное приложение, то версия на компьютере остается в рабочем состоянии, пояснил эксперт.

Крупные банковские организации обычно не становятся жертвами атак хакеров, уверен специалист.

— Обычно сбои случаются из-за проблем на сервере. В основном крупные банки трудно и очень дорого «положить» атакой. Необходимо невероятную мощь создать среди компьютеров, чтобы они все посылали запросы. Поэтому это внутренняя ошибка, — заключил Вакулин.

В работе приложений «Альфа-Банка» и «Тинькофф Банка» произошел сбой. Клиенты банков столкнулись с трудностями при попытках входа в приложение.