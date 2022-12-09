Суд взыскал с МВД 1,5 миллиона рублей в пользу Ивана Голунова

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Мосгорсуд взыскал с Министерства внутренних дел Российской Федерации 1,5 миллиона рублей в пользу журналиста Ивана Голунова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 декабря.

Деньги с МВД взыскали в качестве компенсации причиненного журналисту вреда в результате незаконного уголовного преследования по делу о наркотиках.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Тогда сообщалось, что журналиста поймали с наркотиками, однако вскоре уголовное преследование подозреваемого было прекращено.

Вскоре уголовное дело возбудили в отношении полицейских, которые проводили задержание журналиста.

Подсудимых уволили из органов, а также осудили на сроки от пяти до 12 лет лишения свободы. В марте 2022 суд смягчил приговор, и теперь бывшие полицейские проведут за решеткой от 4,5 до 11,5 года.