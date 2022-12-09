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«Может привести к полной инвалидности»: невролог рассказал, есть ли у Селин Дион шанс вернуться на сцену

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Может привести к полной инвалидности»: невролог рассказал, есть ли у Селин Дион шанс вернуться на сцену
Фото: shutterstock

У канадской певицы Селин Дион диагностировали неизлечимый неврологический синдром мышечной скованности. Из-за болезни 54-летняя артистка отменила запланированные концерты в США и Европе в рамках мирового тура. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Александра Воробьева о симптомах и опасностях данного недуга, а также сможет ли Селин Дион вернуться на сцену.

По словам специалиста, это редкое неврологическое заболевание. Причины его возникновения до сих пор не изучены.

— Синдром мышечной скованности характеризуется постоянным повышенным тонусом мышц и отдельными болезненными спазмами. Регидность провоцирует ограничение движений, что может привести к полной инвалидности человека, — отметил Воробьев.

Врач рассказал, какие симптомы могут говорить о развитии синдрома мышечной скованности:

— Первые проявления заболевания обычно не привлекают внимание пациента. Например, у человека могут начаться периодические несильные боли и мышечный дискомфорт в области шеи или спины. Тем не менее со временем они увеличиваются и появляются чаще. Также начинаются мышечные подергивания, дискомфорт и болезненные ощущения появляются в руках и ногах. Из-за постоянного гипертонуса мышц у человека развивается искривление позвоночника.

Специалист подчеркнул, что спазмы могут быть и в дыхательной мускулатуре, что приводит к серьезным проблемам с дыханием.

— Спазматические сокращения в дыхательной мускулатуре провоцируют нарушение ритма дыхания и приводят к развитию стеноза гортани. При сильном поражении мышц и суставов человеку может стать тяжело ходить или сидеть. Некоторые пациенты со временем не могут самостоятельно передвигаться и делать простые движения без чьей-либо помощи, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт предупредил, что синдром мышечной скованности является неизлечимым заболеванием, которое может сделать человека инвалидом и привести к летальному исходу:

— В большинстве случаев синдром мышечной скованности постепенно прогрессирует. Однако грамотное и своевременное лечение может на какой-то период остановить этот процесс и улучшить состояние человека. Но это неизлечимое заболевание, которое может привести к полной инвалидизации и летальному исходу.

Кроме того, невролог объяснил, сможет ли певица Селин Дион вернуться на сцену.

— Сложно давать прогнозы о состоянии Селин Дион и ее возвращении на сцену. Неизвестно, на какой стадии у певицы обнаружили заболевание и как ее организм реагирует на лечение. Однако я не исключаю вероятности того, что Дион не сможет выступать из-за поражения дыхательной мускулатуры, — считает Воробьев.

В октябре сообщалось о болезни еще одной мировой знаменитости — американской певицы и актрисы Селены Гомес. В 2014 году у нее диагностировали красную волчанку, после этого она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии.

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