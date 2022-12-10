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Приметы и советы

Народный календарь. Что разрешено делать 13 декабря, в День Андрея Первозванного

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Что разрешено делать 13 декабря, в День Андрея Первозванного
Фото: Pixabay

13 декабря Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный — один из двенадцати апостолов.

На Руси апостол Андрей Первозванный считался покровителем морского искусства и семейной жизни, олицетворял мужское начало. Девушки обращаются к святому с просьбой дать хорошего жениха и помочь в будущем заключить счастливый брак. Было принято печь калиту — коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Девушки верили, что калита символизирует счастливый брак. Также в этот день ходили в гости и приглашали соседей и родных к себе в дом.

По народным приметам в этот день запрещается:

Ткать и прясть;

Пить различные алкогольные напитки;

Сквернословить, ругаться и сплетничать.

Приметы погоды:

Ясный и морозный день — к богатому урожаю.

Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать

Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что разрешено делать 13 декабря, в День Андрея Первозванного

Именины отмечают: Андрей, Иван.

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