Народный календарь. Что разрешено делать 13 декабря, в День Андрея Первозванного

13 декабря Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный — один из двенадцати апостолов.
На Руси апостол Андрей Первозванный считался покровителем морского искусства и семейной жизни, олицетворял мужское начало. Девушки обращаются к святому с просьбой дать хорошего жениха и помочь в будущем заключить счастливый брак. Было принято печь калиту — коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Девушки верили, что калита символизирует счастливый брак. Также в этот день ходили в гости и приглашали соседей и родных к себе в дом.
По народным приметам в этот день запрещается:
Ткать и прясть;
Пить различные алкогольные напитки;
Сквернословить, ругаться и сплетничать.
Приметы погоды:
Ясный и морозный день — к богатому урожаю.
Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать
Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Андрей, Иван.