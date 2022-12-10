Названы самые распространенные ошибки водителей во время снегопада, которые приводят к ДТП

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В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

— В первую очередь к авариям ведут безрассудство и то, что не придается должного значения тем опасностям, которые окружают водителя на зимней дороге. Отсюда вытекают все оставшиеся проблемы — это вопрос, скорее, мотивации водителя к управлению. Очень яркий пример с изменениями погодных условий: когда начинается дождь, водители в первую очередь включают стеклоочистители, а должны сначала снижать скорость, — пояснил эксперт.

Нередко ДТП происходят из-за превышения скорости, отметил Бахарев. Водители пытаются сохранить скорость, к которой привыкли на сухом асфальте, и в итоге это приводит к неожиданному изменению тормозного пути автомобиля, подчеркнул специалист.

Во время снегопада особенно важно соблюдать дистанцию, уверен автоэксперт.

— Маленькая дистанция — то же самое. Здесь есть два момента: отсутствие привычки ездить зимой и попытка сэкономить несколько лишних метров. И та, и та ошибка заканчивается примерно одинаково, — рассказал специалист.

Во время поворотов в плохую погоду важно помнить о воздействии на машину центробежной силы, подчеркнул эксперт. В летний и зимний сезоны автомобиль ведет себя по-разному, заметил он.

Чтобы снизить риск попадания в ДТП, важно грамотно выделить время для поездки, уверен эксперт.

— В период снегопадов в городской среде возможны заторы — это потеря времени, что приводит к повышению уровня напряженности водителя из-за опоздания. Выезжать нужно с запасом времени, чтобы не спешить, — посоветовал Бахарев.

«Лысая» резина или резина не по сезону на автомобиле в снегопад особенно опасна, однако решение выезжать на такой резине водитель принимает самостоятельно, подчеркнул эксперт. В случае аварии вопросы должны быть не к автомобилю виновника, а к его владельцу.

Во время снегопада лучше отказаться от обгонов, которые даже в хорошую погоду являются опасными, уверен собеседник «ВМ».

— Момент обгона — один из самых опасных маневров, доступных водителю. Крайне сложно верно оценить скорость встречного транспортного средства. Все обгоны в большинстве случаев идут с превышением скорости. Это тот маневр, от которого следует отказаться, особенно в опасных условиях. А на зимней дороге потеря устойчивости автомобиля на неровной скользкой поверхности ведет к предсказуемому результату, — заключил автоэксперт.