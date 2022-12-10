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Обама призвал не забывать Хиросиму и стремиться к безъядерному миру

Георгий Соланович
В мире
Обама призвал не забывать Хиросиму и стремиться к безъядерному миру
Фото: Whitehouse

Международное сообщество ради безопасного будущего должно полностью отказаться от ядерного оружия, заявил бывший президент США Барак Обама в субботу, 10 декабря.

Обама выступил в режиме онлайн на первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP). Экс-президент Штатов рассказал о своей первой поездке в Хиросиму, которая подверглась ядерному удару США в 1945 году.

— Я никогда этого не забуду. Это был момент, который укрепил мою собственную приверженность уменьшению угрозы ядерного оружия во всем мире, — сказал Обама.

В рамках конференции также прошло выступление премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Политик понадеялся, что IGEP станет важным шагом на пути к всеобщему запрету ядерных вооружений, передают «Известия».

IGEP будет проходить в Хиросиме 10–11 декабря. Россию на мероприятии представит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

В начале ноября МИД России опубликовал заявление «О предотвращении ядерной войны», согласно которому страна выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.

Барак Обама Конференции Ядерное оружие
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