Андрей Бочкарев: Эстакада с улицы Нижегородской на северный участок МСД готова на 65 процентов

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Строительная готовность эстакады с улицы Нижегородской на северный участок Московского скоростного диаметра составляет 65 процентов. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Эстакада основного хода Московского скоростного диаметра через железнодорожные пути Казанского направления Московской железной дороги и МЦК со стороны улицы Нижегородской на северный участок МСД построена на 65 процентов. В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетного строения, — рассказал заммэра.

По его словам, длина эстакады составит 696 метров. Движение транспорта по ней будет осуществляться по пяти полосам в одном направлении. Сооружение строят на южном участке МСД — от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. В общей сложности на этом отрезке будет построено 11 километров дорог, в том числе 14 эстакад и два путепровода.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что открытие эстакады позволит снизить нагрузку на Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов и улицу Нижегородскую.

Он уточнил, что южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов и соединит такие крупные магистрали, как ТТК, шоссе Энтузиастов, Волгоградский и Рязанский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Дорожную, Липецкую, а также Варшавское и Симферопольское шоссе и магистраль «Солнцево —Бутово — Варшавское шоссе».

Рафик Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство хордовых магистралей в следующем году.

7 декабря Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на самые важные и актуальные вопросы жителей города. Конечно, главной темой эфира стала специальная военная операция, ситуация на Украине. Рассказал глава города и о поддержке бизнеса, и о дальнейшем развитии столицы. Главные цитаты из интервью мэра Москвы — в материале «Вечерней Москвы».