Собянин рассказал о строительстве ТПУ «Лианозово»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На севере Москвы идет строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово», в состав которого войдут станция метро, платформа МЦД-1 и остановки наземного городского транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 10 декабря.

— Хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трех районов: Дмитровского, Лианозово и Восточного Дегунино. Также поможет разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию на шесть процентов, а прилегающие автомагистрали — до 11 процентов, — подчеркнул Собянин.

По его словам, в рамках строительства ТПУ вместо устаревшей остановки электричек появится комфортный пригородный вокзал с двумя платформами и вестибюлями, откуда можно будет пересесть на станцию метро и выйти к ближайшим улицам.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин в своем Telegram-канале отметил, что в будущем, помимо ТПУ «Лианозово», на МЦД-1 появятся еще два пригородных вокзала — Петровско-Разумовский и Дмитровский.

3 ноября мэр объявил о завершении создания ТПУ «Окружная». Совместно с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым он открыл новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1.