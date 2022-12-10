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Авербух высказался о ревности к партнеру Арзамасовой по «Ледниковому периоду»

Анастасия Колоскова
Общество
Авербух высказался о ревности к партнеру Арзамасовой по «Ледниковому периоду»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о своем отношении к тому, что его жена Елизавета Арзамасова в номерах проекта демонстрирует романтические чувства к своему партнеру по катанию Никите Кацалапове. Объятия и прикосновения артистов выглядят настолько правдоподобно, что многие зрители начали подозревать, что их страсть имеет под собой основание.

— Во-первых, часть танцев Лизы и Никиты ставил я сам, понимая, какого эффекта мне надо добиться, во-вторых, это актерское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям, — прокомментировал слухи Авербух.

Он отметил, что в номерах шоу нет места ревности, так как они не имеют ничего общего с жизнью, а являются лишь игрой.

— Да, партнеры визуально проявляют друг к другу чувства, но после тренировок Лиза практически всегда дожидалась меня, мы вместе ехали домой, — рассказал продюсер.

Он добавил, что в этой ситуации «зацепиться некому и не за что», передает «СтарХит».

До этого Авербух объяснил, почему пригласил в «Ледниковый период» Арзамасову и новую ведущую.

Знаменитости Лиза Арзамасова Илья Авербух ревность
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