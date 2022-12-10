Нобелевскую премию мира за 2022 год вручили в Осло

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Нобелевскую премию мира 2022 года получили представители российского центра «Мемориал»*, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод». Об этом стало известно из трансляции Нобелевского фонда в субботу, 10 декабря.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила Беляцкому, которого представляла супруга Наталья Пинчук, золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом.

Помимо этого, награду получили представители российского центра «Мемориал», а также украинского Центра гражданских свобод Ян Рачинский и Александра Матвийчук. Все лауреаты удостоены награды «за представление гражданского общества в своих странах».

Российские и белорусские послы, в свою очередь, не были приглашены в Швецию на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий.

В пресс-службе Нобелевского фонда заявили, что на церемонию приглашены послы «находящиеся в Швеции», но из-за проведения спецоперации Российской Федерации на Украине «Фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме».

* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.